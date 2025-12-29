Superenalotto, a Bagnara Calabra centrato un “5” da oltre 15mila euro
Il jackpot per la prossima estrazione, in programma lunedì 29 dicembre, sale a 97,6 milioni di euro
29 Dicembre 2025 - 10:58 | Comunicato Stampa
Il Superenalotto premia la Calabria. Nell’estrazione di sabato 27 dicembre, come riporta Agipronews, centrato un “5” da 15.137,39 euro a Bagnara Calabra, in provincia di Reggio Calabria, presso il Tabacchi di Francesco Caratozzolo in corso Vittorio Emanuele II, 65.
L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma lunedì 29 dicembre, sale a 97,6 milioni di euro.