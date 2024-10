Suppletive Monza, Galliani prende il posto di Berlusconi in Senato

"Un successo particolare per Forza Italia, nel territorio che nel 2022 aveva eletto il presidente Silvio Berlusconi", le parole di Occhiuto

“Sinceri auguri di buon lavoro ad Adriano Galliani, che vince nettamente la sfida nel seggio di Monza-Brianza e torna in Senato.

Un successo particolare per Forza Italia, nel territorio che nel 2022 aveva eletto il presidente Silvio Berlusconi.

Una conferma per la coalizione di centrodestra, un prezioso voto in più a Palazzo Madama per la maggioranza che sostiene il governo guidato da Giorgia Meloni”.

Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.