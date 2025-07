Supporters Trust Viola Basket: donati i palloni ai bambini di Louga

Lo sport è da sempre veicolo di valori fondamentali come rispetto, aggregazione, impegno, inclusione e condivisione riuscendo ad abbattere barriere culturali e mentali avvicinando persone, paesi e popoli. Quando si unisce alla solidarietà, diventa allora uno strumento potentissimo di crescita e cambiamento sociale, soprattutto per i più giovani promuovendo un messaggio forte e vincente. E’ stata questa la mission del Supporters Trust Viola Basket, da sempre in prima linea nella organizzazione di iniziative a carattere sociale, nel donare 10 palloni ai bambini di Louga, città che si estende nella parte centro- settentrionale del Senegal.

La realizzazione del progetto è stata possibile grazie all’ex giocatore del roster neroarancio, Yande Fall ed alla determinazione del direttivo Trust. L’obiettivo era regalare un sorriso ai ragazzi che adesso potranno giocare felici allenandosi assieme al loro beniamino Yande. Un piccolo grande gesto che evidenzia, ancora una volta, come lo sport abbia il potere di cambiare il mondo in quanto parla un’unica lingua che tutti comprendono con passione e amore. Un’esplosione di emozioni in grado di accorciare distanze e differenze, rendendo liberi. Ben vengano allora,progetti come questo. Il Supporters Trust ha portato a casa una splendida vittoria centrando una tripla che rimarrà nel cuore di tutti.