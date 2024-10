Coronavirus – Attivato il supporto psicologico ‘Reggio ti aiuta’

Difficoltà, problemi di carattere psicologico, necessità di avere qualcuno con cui confidarsi? Da questa mattina è attivo il nuovo servizio di supporto psicologico “Reggio ti aiuta”.

L’iniziativa assunta da Palazzo San Giorgio è stata annunciata questa mattina nel corso della diretta facebook del sindaco Giuseppe Falcomatà, e da un post dedicato all’iniziativa.

“In questi giorni difficili i reggini stanno dimostrando di saper rispettare le regole, rimanendo in casa, ma l’isolamento è una condizione innaturale che può causare problemi e difficoltà psicologiche. Per questo, grazie alla disponibilità di tanti professionisti psicologi e psichiatri, ho voluto sostenere questo servizio telefonico di aiuto”.

Falcomatà ha inoltre tenuto a sottolineare che i professionisti che hanno dato la loro disponibilità lo faranno in maniera assolutamente gratuita:

“Abbiamo fatto in modo che in questa iniziativa prevalesse lo spirito di volontariato, allontanando qualsiasi aspetto di tipo speculativo”.

Insomma, per dirla in altre parole, si è cercato di fare in modo che, per i professionisti che hanno aderito, non ci potesse essere la possibilità in futuro di accrescere il numero dei loro pazienti.

INFORMAZIONI UTILI

Per usufruire del servizio telefonico gratuito basta chiamare il 392.1313136

Il supporto psicologico è attivo: