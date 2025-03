Reggio, assemblea di Svi.Pro.Re: nuova fiducia e ambizioni per il futuro

Una società in salute, proiettata alla crescita, ancora più forte dopo la sottoscrizione delle nuove convenzioni e l’ambizione, più che ideale, di acquisire ulteriori servizi. Svi.Pro.Re, azienda “in house” della Città Metropolitana, si è confrontata con le sfide future nel corso di un’assemblea dei soci che ha visto schierati in prima linea il sindaco Giuseppe Falcomatà ed il vicesindaco, delegato alle partecipate, Carmelo Versace. La riunione tecnica, presieduta dall’amministratore unico Antonino Battaglia, è stata anticipata da un incontro con i dipendenti della società.

Ad aprire il confronto è stato proprio l’Au Battaglia sottolineando «la forte sinergia con i vertici dell’Ente che ha portato una seria iniezione di fiducia all’interno della struttura societaria, in ogni sua componente». «E’ grazie al piglio ed all’impegno del sindaco Falcomatà ed alla collaborazione con il suo vice Versace – ha spiegato Battaglia – se oggi possiamo gettare le basi per un orizzonte più sereno che interessa, sicuramente, le attività dell’azienda, ma soprattutto la tranquillità dei lavoratori».

Battaglia, nella sua introduzione, si è soffermato molto sul concetto di fiducia, subito accolto e rilanciato dal sindaco Falcomatà:

« Sviprore può contare sul più totale apprezzamento e sostegno dell’amministrazione». «Siamo convinti – ha spiegato, infatti, il sindaco – che puntando sul fattore tempo, sulla serenità e la fiducia nel personale dipendente, nell’Amministratore unico, nei revisori e nel collegio sociale si potranno raggiungere obiettivi importanti. Come detto, confermiamo tutta la nostra fiducia, piena e totale. Per cultura politica e amministrativa, tutte le vicende che hanno riguardato le nostre società hanno avuto due obiettivi principali, paralleli e complementari: la produttività dell’azienda e la salvaguardia dei livelli occupazionali».

«Questa società – ha aggiunto Falcomatà – deve avere l’ambizione non semplicemente di chiudere dei bilanci in pareggio o di evitare il ripiano delle perdite. Deve e può guardare oltre. Con questo rinnovo delle convenzioni, oggi, abbiamo anche la serenità di programmare ulteriori servizi che l’azienda potrà andare a svolgere. E noi ci puntiamo parecchio».

« Sviprore – ha proseguito il sindaco – è la prima e unica società interamente di proprietà della Città Metropolitana che sta investendo su se stessa, sul comparto delle “in house” e della gestione pubblica, con le partecipazioni in Atam e Castore . Ciò deve dare l’idea compiuta di un indirizzo politico volto a voler dare fiducia, sostanza e forza a quello che è il modo pubblico di guidare l’erogazione dei servizi. Adesso, le condizioni ci sono tutte. Non posso che augurarvi di continuare a lavorare così come si state facendo, ancora di più convinti della massima e totale fiducia da parte nostra».

Il vicesindaco Carmelo Versace, delegato alle partecipate, si è soffermato sul «grande lavoro di cucitura portato avanti dall’inizio della seconda legislatura, grazie, in particolar modo, alla pervicacia dell’azione politica intrapresa dal sindaco Falcomatà».

«In questa sede – ha rimarcato – si respira un’aria propositiva e confortante. Si sta lavorando per aggiungere ulteriori servizi alla società e se, per me, è sempre stato fondamentale lasciare le cose meglio di come si sono trovate, posso tranquillamente affermare che l’obiettivo è stato pienamente raggiunto».

«Stiamo dando un segnale diverso alla società – ha affermato Carmelo Versace – che può guardare a 360 gradi al mercato, proponendosi con idee diverse. Svi.Pro.Re è una delle “tre sorelle” della Città Metropolitana, una di quelle in cui ancora c’è ancora tanto da fare e che necessita degli spunti di chi la vive dal suo interno. Il mio ringraziamento va a tutti gli organismi societari ed all’amministratore unico che rappresenta un pungolo imprescindibile. Siamo qui a festeggiare un risultato che è di tutti».