Taekwondo 2018 Reggio Calabria: ‘Una questione di famiglia’

Prosegue con successo l’attività agonistica della società sportiva Taekwondo 2018 Reggio Calabria – A.S.D. guidata dal D.T. Salvatore Chiovaro. Dopo il campionato interregionale di combattimento Calabria 2025, che si è svolto a Rossano-Corigliano (CS) nel primo weekend di febbraio e che ha regalato alla società sportiva 1 oro, 2 argenti e 1 bronzo; ieri, presso il “PaAlberti” a Barcellona P.G. (ME), si è svolto il “Torneo Interregionale Dream Team Sicilia”.

A rappresentare la società reggina c’erano Lahbiri Samah, nella categoria 41 Kg e Lahbiri Yasmine nella categoria 59 kg, entrambe nella classe cadetti, e Lahbiri Solaf nella categoria 68 kg junior, guidate dal tecnico e papà Lahbiri Abdealaziz.

La prima atleta reggina a scendere sul tatami è Samah che, grazie ai sorteggi, approda direttamente in semifinale mettendo immediatamente in chiaro chi è la più forte, conquistando l’incontro per 2 round a 0 e approdando alla finale. Finale che si dimostra più impegnativa del previsto infatti, dopo pochi secondi dall’inizio del primo round, Samah subisce un passivo di 6 a 0, ma la voglia di salire sul gradino più alto del podio è più forte. La giovane atleta reggina, con grande caparbietà, grinta e tecnica rimette sul giusto binario l’incontro, rimontando e vincendo il round col punteggio di 10 a 9. Il secondo round non ha storia, Samah lo vince nettamente conquistando la finale per 2 round a 0 e guadagnandosi il primo oro della giornata.

Dopo la vittoria e il successo di Samah, a scendere sulla materassina è Yasmine. Anche lei vince la sua semifinale agevolmente per 2 round a 0, ma è nella finale che l’atleta reggina esprime il meglio del suo repertorio, vincendo l’incontro per K.O. tecnico con uno splendido dollyo-chaghi (calcio girato al caschetto) che costringe l’avversaria al ritiro e le consente di conquistare il secondo oro della giornata.

E’ tardo pomeriggio quando è il turno della terza sorella Lahbiri. Solaf, grazie ai sorteggi favorevoli, approda direttamente in finale. Apparentemente un percorso più “facile”, ma è pur sempre una finale e come tale, deve essere affrontata. Infatti Solaf non delude le aspettative! Grande tecnica, spirito combattivo e tanta voglia di realizzare una tripletta, le permettono di vincere nettamente l’incontro per 2 round a 0.

Gli appuntamenti di Rossano-Corigliano e Barcellona P.G. e i risultati conseguiti nelle due competizioni, sono il preludio ai prossimi campionati italiani cadetti che si terranno dal 14 al 16 marzo a Roma e a cui parteciperanno per la prima volta Samah e Yasmine. Gli ori conquistati oggi sono uno stimolo per affrontare al meglio la competizione nazionale.

Un doveroso plauso al tecnico Lahbiri Abdelaziz, che ha saputo guidare le figlie nella conquista di questa storica tripletta di ori.

Le medaglie conquistate dalla società Taekwondo 2018 Reggio Calabria – A.S.D., che svolge i propri allenamenti presso la A.S.D. Dinamyca Palestre, hanno messo in evidenza, ancora una volta, l’esponenziale crescita tattica, tecnica e mentale dei suoi giovani atleti che, tra impegni scolastici e familiari, con grande sacrificio riescono a dare il massimo nello sport raggiungendo brillanti risultati.