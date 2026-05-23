Il CDM proroga il taglio delle accise: sconto dimezzato sul diesel

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un Dl che contiene la nuova proroga del taglio temporaneo delle accise, questa volta lo sconto sul prezzo dei carburanti rimarrà in vigore dal 23 maggio fino al 6 di giugno. Si tratta del quarto provvedimento consecutivo di questo tipo, la misura è in vigore dal 19 marzo, con diverse modulazioni, visto il rialzo dei prezzi dei beni energetici legati al conflitto in corso in Iran da quasi tre mesi.

Questa volta il provvedimento ridetermina le aliquote di accisa su benzina, gasolio, GPL e gas naturale usati come carburanti, nonchè sui carburanti HVO e biodiesel, confermando le riduzioni già applicate in precedenza: circa 5 centesimi al litro per la benzina e 10 centesimi al litro per il gasolio. Cambia dunque lo sconto sul diesel, che finora era stato di 20 centesimi al litro. Il decreto prevede anche le misure a sostegno dell’autotrasporto, al centro dell’intesa siglata oggi pomeriggio a Palazzo Chigi tra il governo e le sigle rappresentative del settore. Arriva un aiuto per i Tir del valore di 300 milioni di euro sotto forma di credito di imposta e il fermo delle attività, che era stato proclamato dal 25 al 29 giugno, è stato sospeso.

Accise e sconti: cosa cambia tra benzina e gasolio

Complessivamente, si legge nella bozza, il Dl vale 480 milioni di euro per il 2026 e 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2027. Si tratta di misure pensate dal governo come un ponte in attesa che si concluda il negoziato con la Ue, con l’Italia che ha chiesto di poter introdurre una maggiore flessibilità nel patto di stabilità anche per le spese sull’energia, come accade con quelle per la difesa.

“Abbiamo fatto una proposta, riteniamo che sia assolutamente razionale e di buon senso, sappiamo che i tempi di esame e di valutazione da parte degli organismi europei e da parte degli altri paesi, non sono immediati. Però continuiamo a insistere perchè riteniamo di essere nel giusto”, ha spiegato il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti al termine dell’Eurogruppo informale a Cipro.

Autotrasporto e agricoltura: crediti d’imposta e nuovi aiuti

Viene prorogato al mese di giugno 2026 il credito d’imposta a favore dell’autotrasporto per i maggiori costi di carburante sostenuti nel periodo marzo-giugno 2026, con un limite di spesa complessivo di 300 milioni di euro, comprensivi dei 100 milioni di euro già stanziati allo stesso fine dal decreto-legge n. 33 del 2026. Il provvedimento introduce inoltre un credito d’imposta, fino al 30 per cento della spesa sostenuta, per l’acquisto di fertilizzanti agricoli nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026, nel limite massimo di 40 milioni di euro, concesso nel rispetto del Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato adottato dalla Commissione europea il 29 aprile 2026 in risposta alla crisi in Medio Oriente.

Viene inoltre ampliata l’agevolazione per l’acquisto di gasolio in agricoltura, con una dotazione complessiva di 90 milioni di euro, comprensivi dei 30 milioni di euro gia’ stanziati allo stesso fine da precedenti provvedimenti. Ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità’ fiscale (ISA) e ai contribuenti in regime forfetario e di vantaggio è riconosciuta la possibilità di effettuare i versamenti fiscali in scadenza al 30 giugno 2026 entro il 20 luglio 2026 senza maggiorazioni. Il versamento potrà essere effettuato anche entro i trenta giorni successivi (19 agosto) con una maggiorazione dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

Fisco, trasporto pubblico ed ex Ilva: le altre misure nel Dl

Abbreviato il termine per la formazione del silenzio assenso in materia di crediti d’imposta per gli autotrasportatori: a decorrere dal 1 ottobre 2026, il nuovo termine è di 30 giorni, anzichè di 60, con presentazione esclusivamente per via telematica. Non solo. Il Fondo nazionale per il trasporto pubblico locale è incrementato di 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 per il finanziamento del rinnovo contrattuale del settore.

Dal Cdm arriva anche una misura per garantire la continuità aziendale dell’ex Ilva. Il Mimit viene autorizzato a erogare un ulteriore finanziamento oneroso fino a 100 milioni di euro in favore di Acciaierie d’Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria, per preservare la funzionalità degli impianti siderurgici nell’ambito della procedura di cessione in corso.