Taibi: ‘Bari e Ternana dovevano ammazzare il campionato…’

A chiusura di calciomercato, i colleghi di TuttoC.com hanno intervistato il Ds Massimo Taibi. La sua idea su questa seconda finestra di gennaio e sull’incontro degli amaranto con la Vibonese: “Ternana e Bari, sulla carta dovevano ammazzare il campionato e si sono rinforzate ulteriormente. Quella che si è mossa di più è però il Catanzaro che ha fatto acquisti importanti.

La durata di questo calciomercato andrebbe rivista, avrebbe una logica, così è un casino invece. Attualmente è troppo dispendioso, era meglio una volta.

Oggi sarà una partita difficilissima. Affronteremo una squadra che gioca veramente a calcio, un undici che corre e sa rendersi pericoloso. Abbiamo visto con Cavese, Bisceglie e Virtus Francavilla come squadre di questo tipo possano metterci in difficoltà. I ragazzi devono andare lì con la testa giusta, come se si giocasse contro Bari o Ternana”.

