Reggina, Taibi: ‘Gara contro il Francavilla più importante di quella contro il Bari’

Il diesse Massimo Taibi, ospite della trasmissione Passione Amaranto, condotta da Michele Favano su Reggina TV, ha parlato della partita disputata ieri in quel di Bisceglie.

Sul goal subito: “Conoscendo la forza di Guarna, avrebbe potuto fare qualcosa in più, ma davanti a lui c’erano tre calciatori.”

Iniziazione di Nielsen e prima prestazione: “E’ stato determinante per il risultato finale. Ha messo tranquillità alla squadra. E’ riuscito in quel campo davvero brutto a far girare la palla. Sembrava giocasse da sempre con la Reggina. Si è integrato subito ed ha iniziato a parlare di gruppo.”