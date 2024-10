Taibi: ‘Toscano il miglior acquisto. Mercato chiuso tranne che…’

E’ stato il giorno di German Denis, il suo arrivo a Reggio Calabria salutato da centinaia di tifosi presenti all’aeroporto reggino per far sentire da subito calore ed affetto nei confronti del calciatore. E molto di più probabilmente ci sarà giovedi pomeriggio all’Oreste Granillo, nel momento in cui avverrà la presentazione ufficiale.

Intanto di mercato che volge alla conclusione, ha parlato il DS Taibi, ospite della trasmissione “Passione Amaranto“, in onda sul canale ufficiale facebook della Reggina 1914: ”

In attacco abbiamo cinque giocatori importanti, non abbiamo bisogno di prenderne altri anche perchè quattro di questi possono fare la prima punta. Il nostro mercato in entrata è chiuso, ma se dovesse arrivare qualche opportunità di quelle che non si possono perdere, non ci faremo trovare impreparati. Adesso dobbiamo solo preoccuparci di piazzare Zibert e Strambelli.

La squadra che abbiamo costruito vede tanti giocatori che conoscono la categoria e più di uno l’ha già vinta. Il nostro miglior acquisto? L’allenatore”.

