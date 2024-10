Tajani nuovo segretario di Forza Italia, gli auguri di Occhiuto e Cannizzaro

Antonio Tajani è il nuovo segretario nazionale ‘pro tempore’ di Forza Italia. Così ha deciso il Consiglio nazionale del partito che lo ha eletto all’unanimità. Sarà il leader di FI fino alla convocazione del prossimo Congresso.

Il voto è avvenuto per alzata di mano. “Non è facile guidare un movimento politico che ha avuto come leader per quasi 30 anni Silvio Berlusconi. Io posso garantire soltanto il mio impegno, determinazione, volontà di trasformare tutti i suoi sogni in realtà. Per farlo avrò bisogno di tutti quanti voi, di tutta la nostra classe dirigente, eletti, simpatizzanti, militanti”, le prime parole di Tajani dopo l’elezione.

“Congratulazioni e buon lavoro ad Antonio Tajani, eletto quest’oggi segretario nazionale di Forza Italia. Andiamo in mare aperto, da domani toccherà a ciascuno di noi lavorare per il futuro del nostro partito. Sempre nel solco di ciò che ci ha lasciato il presidente Silvio Berlusconi”, l’augurio pubblicato su Twitter da Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.

Complimenti al neo segretario di Forza Italia anche da Francesco Cannizzaro, deputato reggino e responsabile per il Sud del partito fondato da Berlusconi.

“Per Forza Italia da oggi inizia ufficialmente una nuova storia, ma che ha le radici ben piantate in ciò che ha costruito e ci ha lasciato il Presidente Silvio Berlusconi.

È la prima volta che si celebra un Consiglio nazionale azzurro per eleggere il Segretario…

E sono felicissimo che il primo dell’era post-Berlusconi sia proprio Antonio Tajani, simbolo di europeismo, equilibrio, dedizione e CREDIBILITÀ.

#AVANTI INSIEME, con grande entusiasmo”, il messaggio sui social di Cannizzaro.