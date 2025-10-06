Reggio, tamponamento prima dello svincolo del porto: 3 auto coinvolte

Un tamponamento a tre auto si è verificato stamattina a Reggio Calabria, lungo la carreggiata sud in direzione da Villa San Giovanni verso Reggio, poco prima dello svincolo per il porto, a circa 50 metri dall’uscita.

L’incidente, avvenuto in una zona a intenso flusso veicolare, non sembrerebbe aver causato feriti gravi: secondo i primi riscontri, gli occupanti dei veicoli coinvolti erano già fuori dalle auto al momento dell’arrivo dei soccorsi.

Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato per gestire la viabilità e consentire la rimozione dei mezzi. Si registrano rallentamenti e brevi code in direzione sud, con traffico in graduale ripresa.