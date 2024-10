Falcomatà: ‘Tamponi e test sierologici per Vigili del Fuoco e Forze dell’Ordine’

È quanto afferma il sindaco metropolitano di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà.

C’è da ricordare che stiamo parlando di persone che, attraverso il loro lavoro, entrano in contatto quotidianamente con centinaia di persone, rientrando ogni sera a casa dalle proprie famiglie. Uno screening di verifica per chi opera nei settori più a rischio, come gli operatori delle Forze dell’Ordine, è quindi da considerarsi come una priorità, al pari della necessità, sacrosanta e da noi stessi sollecitata, di effettuare test di verifica a tutti gli operatori sanitari, che stanno continuando a combattere in prima linea, anche in questa fase due, la battaglia per il contenimento del Coronavirus“.