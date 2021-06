Tansi e De Magistris, ora è guerra: "Tenta di comprare miei candidati"

"De Magistris sta tentando, poco elegantemente, di prendere contatti direttamente con i candidati delle nostre liste nella disperata ricerca di convincerli a passare con le sue liste.

Crede forse, qui in Calabria, di comprare le persone a suo piacimento come comprare un jeans al mercato di Forcella? Qui non c'è trippa per gatti! I miei candidati sono stati proprio coloro che a gran voce hanno chiesto di prendere le distanze da lui.

Inoltre de Magistris ha affermato che sono prive di fondamento le mie affermazioni apparse nel mio comunicato stampa di ieri che annuncia la mia uscita dalla sua coalizione. Tutto ciò evidenzia la sua discendenza genetica dai migliori teatranti nel campo della recitazione della tradizione napoletana.Tutti i candidati delle mie liste e i miei collaboratori po­ssono testimoniare come le mie affermazioni siano assolutamente fondate e documentabili. Noi siamo persone credibili", conclude Tansi.