Tapis roulant, Milia (FI): ‘Funzionanti 2 rampe su 5. Si attende la riapertura completa’

“Da questa mattina pare che finalmente dopo anni di promesse il tapis roulant di Via Giudecca sia tornato in funzione, basta provare a percorrerlo tutto e ci si rende conto che sono solo due le rampe attive per il resto, soprattutto la prima rampa quella che dal Lungomare porta al Corso Garibaldi, versano nella stessa condizione di degrado degli ultimi anni, come documentato sul mio profilo Instagram.

Leggi anche

Non si può che essere contenti del piccolo passo in avanti che è stato fatto, ma ritengo che si sia superato il limite di attesa, sono state 3 o 4 le date annunciate come “riapertura totale” da parte dell’amministrazione in questi anni, puntualmente però vengono rinviate o si fa finta di nulla.

Parliamo una infrastruttura già pronta che deve assolutamente tornare ad essere disponibile per i reggini, soprattutto per gli anziani che vivono al centro storico.

Mi auguro che venga ripristinato il prima possibile, quantomeno per l’arrivo della primavera così oltre che offrire un servizio ai residenti lo potremo offrire come Città ai flussi di turisti previsti”.

Avv. Federico Milia

Consigliere Comunale Reggio Calabria

Capogruppo Forza Italia