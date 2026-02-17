Tapis Roulant di Reggio, ci risiamo. Chiuso da 10 giorni per un guasto

I tecnici, in questi giorni, stanno effettuando le necessarie verifiche per determinare se si tratti di una manutenzione ordinaria o se sarà necessario un intervento straordinario

Il Tapis Roulant di Reggio Calabria, riaperto nell’estate 2025 dopo un lungo periodo di chiusura, è di nuovo fermo da circa dieci giorni a causa di un guasto tecnico.

La chiusura arriva dopo un restyling che aveva visto l’implementazione di interventi di miglioramento, tra cui l’efficientamento energetico e il relamping.

Il guasto, scoperto dalla ditta incaricata della manutenzione, potrebbe richiedere la sostituzione di un componente del tapis roulant. I tecnici, in questi giorni, stanno effettuando le necessarie verifiche per determinare se si tratti di una manutenzione ordinaria o se sarà necessario un intervento straordinario che comporterebbe tempi di chiusura più lunghi. In attesa di ulteriori aggiornamenti, l’impianto rimane chiuso al pubblico per ragioni di sicurezza.

L’assessore Paolo Brunetti ha confermato che l’amministrazione comunale è al lavoro per risolvere la situazione nel più breve tempo possibile. “Stiamo monitorando la situazione. Siamo fiduciosi che una volta completate le verifiche da parte della ditta, l’impianto possa riaprire al più presto”, ha dichiarato Brunetti.

La speranza è che questo nuovo inconveniente non allunghi troppo i tempi di attesa e che il Tapis Roulant possa tornare presto a servire la comunità reggina e i turisti che lo avevano (ri)accolto con entusiasmo.