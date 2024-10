Tapis Roulant di Reggio Calabria a ‘singhiozzo’. Tra 15 giorni la riapertura completa?

Ancora problemi di malfunzionamento per i Tapis Roulant di Reggio Calabria. Circa un mese fa, a seguito di diverse segnalazioni dei cittadini, da ambienti vicini all’amministrazione comunale sembrava filtrare ottimismo rispetto ad una rapida soluzione del problema.

Ad oggi invece, si prosegue con il funzionamento ‘a singhiozzo’, i disagi con le temperature oramai estive aumentano ed è fondamentale (per cittadini e turisti) potersi servire dei tapis roulant per risalire dalla Via Marina. I motivi del ritardo sono burocratici, e riguardano il completamento della documentazione riferiti alla ditta che si è aggiudicata i lavori di manuntenzione ordinaria e straordinaria. Alcuni tratti dei diversi tappeti infatti risultano guasti, e la riparazione spetta alla ditta che si insedierà nei prossimi giorni.

Quale tempistica per rivedere finalmente tutti e 3 i tapis roulant completamente efficienti e funzionanti? Da Palazzo San Giorgio non filtrano notizie ufficiali, tuttavia nel giro di due settimane (stando a quanto appreso dalla redazione di Citynow) i dirigenti impegnati in modo specifico sulla questione contano di risolvere definitivamente il problema.