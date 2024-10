Tar sospende sentenza, Malacrino torna a guidare il Museo di Reggio Calabria

“Il Consiglio di Stato sospende la sentenza del TAR sui direttori dei musei, che da domani tornano in servizio. A ottobre decisione definitiva”. Lo annuncia su Twitter il ministro della cultura Dario Franceschini. Si tratta quindi di una sospensione e non un verdetto, che arriverà nei prossimi mesi.

«Considerata la mancanza di pregiudizio nei confronti dei ricorrenti vittoriosi in primo grado – titolari di incarichi che durante il corso del processo continuano a svolgere» i giudici – si legge nelle ordinanze- hanno deciso «in via cautelare, che i direttori, le cui nomine erano state annullate dalle sentenze del TAR, riprendano a svolgere le loro funzioni in attesa della sentenza, a tutela della loro posizione lavorativa e retributiva (venuta meno con effetto immediato a seguito dell’annullamento del TAR)».

Per il momento dunque, Malacrino tornerà a guidare il MarRc. Una buona notizia, adesso bisognerà programmare in fretta gli eventi previsti nei mesi estivi.