Il Ponte sullo Stretto ‘unisce’ anche l’amore e diventa indelebile

Un "per sempre" davvero unico, quello realizzato sulle braccia di due innamorati. "Il ponte unisce" il messaggio del tatuatore

Lei siciliana, lui calabrese, una coppia come tante se non fosse per il particolare tatuaggio che hanno scelto di regalarsi: il Ponte sullo Stretto.

La tanto discussa opera che renderebbe, finalmente, stabile l’attraversamento dello Stretto di Messina è divenuta realtà grazie all’arte del noto tatuatore reggino Gabriele Pellerone che, in uno dei suoi video ha raccontato la storia di Domenico e Melania.

Il ponte sullo Stretto diventa un tattoo

Così come spesso accade, l’artista nostrano, adesso di base a Milano, ma conosciuto a livello internazionale, ha legato la propria attività ad un tema di stretta attualità, quello appuntamento della maxi infrastruttura che permetterebbe di collegare non solo le città di Reggio e Messina, ma più in generale la Sicilia all’Italia ed al resto dell’Europa.

“Il ponte unisce” ha spiegato Pellerone. E, da qualche giorno a questa parte, lo fa realmente, sulle braccia di Melania e Domenico, dove è divenuto indelebile.

Un bel messaggio da parte di alcuni meridionali che credono fortemente nelle potenzialità del Ponte sullo Stretto.