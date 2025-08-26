Lei è affetta da SLA, il marito è un malato oncologico. Antoniozzi: ‘Si faccia qualcosa per questa coppia in difficoltà’
26 Agosto 2025 - 07:54 | Comunicato Stampa
“Chiedo al Comune di Taurianova, alla Città Metropolitana di Reggio Calabria, alla Regione Calabria, di sostenere concretamente la coppia di Taurianova che versa in gravi difficoltà. È vergognoso che non si faccia niente, con una signora affetta da SLA e il marito malato oncologico. È una situazione insostenibile rispetto alla quale gli uffici burocratici devono dare una risposta.
Le istituzioni, a prescindere dal colore politico di chi le amministra, si facciano sentire concretamente”.
Lo afferma il vicecapogruppo di FdI alla Camera, Alfredo Antoniozzi.