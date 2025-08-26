City Now

Lei è affetta da SLA, il marito è un malato oncologico. Antoniozzi: ‘Si faccia qualcosa per questa coppia in difficoltà’

Coppia di Taurianova in gravi difficoltà: il vicecapogruppo FdI Antoniozzi sollecita sostegno da Comune, Regione e Città Metropolitana

26 Agosto 2025 - 07:54 | Comunicato Stampa

Antoniozzi Fdi2

“Chiedo al Comune di Taurianova, alla Città Metropolitana di Reggio Calabria, alla Regione Calabria, di sostenere concretamente la coppia di Taurianova che versa in gravi difficoltà. È vergognoso che non si faccia niente, con una signora affetta da SLA e il marito malato oncologico. È una situazione insostenibile rispetto alla quale gli uffici burocratici devono dare una risposta.

Le istituzioni, a prescindere dal colore politico di chi le amministra, si facciano sentire concretamente”.

Lo afferma il vicecapogruppo di FdI alla Camera, Alfredo Antoniozzi.

