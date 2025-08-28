Taurianova: evade dai domiciliari, colto in fragrante dalla Polizia e arrestato
Gli agenti hanno visto l'uomo percorrere a piedi una via del centro. Arrestato per evasione
28 Agosto 2025 - 14:14 | Comunicato Stampa
Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo sottoposto a detenzione domiciliare nel comune di Taurianova.
L’intervento della Polizia
Durante i consueti servizi di controllo del territorio, la Squadra Volanti del Commissariato di Polistena ha notato l’uomo che percorreva a piedi una via del centro cittadino, nonostante fosse sottoposto alla misura restrittiva.
Colto in flagranza di reato, è stato subito arrestato per evasione.
Le decisioni dell’Autorità Giudiziaria
Ultimate le formalità di rito, l’Autorità Giudiziaria di Palmi ha disposto la ricollocazione presso la propria abitazione, in attesa del rito direttissimo davanti al Tribunale competente, che ha successivamente convalidato l’arresto.