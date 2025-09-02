Taurianova, Biasi: ‘Quattro nuovi operai assunti a tempo indeterminato’

Dopo i due vigili urbani assunti prima dell’estate, il Comune di Taurianova ha completato un nuovo passo importante: altri quattro operai specializzati a tempo indeterminato entrano a far parte dell’Ente, al termine di un concorso pubblico.

Il sindaco Roy Biasi, insieme agli assessori, ha accolto personalmente i nuovi dipendenti destinati a rafforzare il Settore Tecnico. Per ora si tratta di tre unità, mentre il quarto lavoratore prenderà servizio non appena ottenuto il via libera dall’amministrazione di provenienza in un’altra regione.

Questi innesti rappresentano il risultato di una scelta politico-amministrativa precisa: no al lavoro precario, valorizzazione della trasparenza e utilizzo delle risorse del Personale per potenziare l’Area Tecnica. Una strategia che punta a garantire il ricambio generazionale e la continuità amministrativa nonostante le ristrettezze imposte agli enti locali.

«Per favorire l’ingaggio di questa nuova forza lavoro qualificata e stabile – ha dichiarato Biasi – abbiamo evitato dispersioni di risorse puntando sul settore in grado di dare risposte immediate, migliorare le scuole e assicurare interventi tecnici rapidi. Confidiamo nella piena assunzione di responsabilità dei nuovi collaboratori, affinché dimostrino capacità di lavorare in squadra e facciano percepire alla cittadinanza la prontezza ed efficienza del lavoro svolto».