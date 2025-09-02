Taurianova, Biasi: ‘Quattro nuovi operai assunti a tempo indeterminato’
"Abbiamo evitato dispersioni di risorse puntando sul settore in grado di dare risposte immediate" le parole del sindaco Biasi
02 Settembre 2025 - 15:17 | Comunicato Stampa
Dopo i due vigili urbani assunti prima dell’estate, il Comune di Taurianova ha completato un nuovo passo importante: altri quattro operai specializzati a tempo indeterminato entrano a far parte dell’Ente, al termine di un concorso pubblico.
Il sindaco Roy Biasi, insieme agli assessori, ha accolto personalmente i nuovi dipendenti destinati a rafforzare il Settore Tecnico. Per ora si tratta di tre unità, mentre il quarto lavoratore prenderà servizio non appena ottenuto il via libera dall’amministrazione di provenienza in un’altra regione.
Un investimento contro il precariato
Questi innesti rappresentano il risultato di una scelta politico-amministrativa precisa: no al lavoro precario, valorizzazione della trasparenza e utilizzo delle risorse del Personale per potenziare l’Area Tecnica. Una strategia che punta a garantire il ricambio generazionale e la continuità amministrativa nonostante le ristrettezze imposte agli enti locali.
«Per favorire l’ingaggio di questa nuova forza lavoro qualificata e stabile – ha dichiarato Biasi – abbiamo evitato dispersioni di risorse puntando sul settore in grado di dare risposte immediate, migliorare le scuole e assicurare interventi tecnici rapidi. Confidiamo nella piena assunzione di responsabilità dei nuovi collaboratori, affinché dimostrino capacità di lavorare in squadra e facciano percepire alla cittadinanza la prontezza ed efficienza del lavoro svolto».
L’impegno sul territorio
All’incontro ha preso parte anche Antonino Bernava, responsabile dell’Area Tecnica, che coordinerà i nuovi assunti. L’avvio della loro collaborazione si inserisce in un percorso già sperimentato due anni fa con l’assunzione, sempre tramite concorso, di altri tre operai specializzati destinati anche alla conduzione dei mezzi meccanici comunali.
Il sindaco ha inoltre chiesto un immediato utilizzo operativo dei nuovi dipendenti per i lavori di sistemazione del parco giochi di piazza Gagliardi, nella frazione Amato, da tempo in attesa di interventi.
Le parole dell’assessore Monteleone
«In questi anni – ha sottolineato l’assessore al Personale Simona Monteleone – abbiamo perseguito una politica attenta alla sostanza, puntando su trasparenza e affiatamento tra i dipendenti. Questo ci ha permesso di evitare ricorsi e di stabilizzare ben 11 tirocinanti, confermando la nostra volontà di combattere il precariato e rafforzare l’organizzazione interna del Comune».