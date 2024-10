Taurianova: avvenuta la consegna del kit TON da parte del Leo Club di Palmi

Sabato 30 settembre presso l’Istituto Comprensivo Statale “2 S. Alessio – Contestabile” di Taurianova (RC) è avvenuta la consegna, da parte del Leo Club di Palmi, del kit TON (Tema Operativo Nazionale). La consegna del kit è avvenuta in presenza delle classi quinte della medesima scuola le quali hanno partecipato attivamente al service, dando agli alunni la possibilità di apprendere dai Leo il modo di operare dei singoli club dell’associazione di servizio. Tra i primi club in Calabria a consegnare suddetto kit, il Leo Club di Palmi ha affrontato insieme agli alunni diversi temi come la scuola, il territorio e l’ambiente, la disabilità e i modi di comportamento.

Alla consegna, svoltasi nella forma di un convegno organizzato appositamente per l’evento, hanno partecipato il Dirigente Scolastico dell’Istituto, Giuseppe Antonio Loprete, il Segretario del Lions Club di Palmi, Antonio Posterino, il Presidente del Leo Club di Palmi, Simona Monteleone, e il Past President del Leo Club di Palmi, Federica Foti.

Il Tema Operativo Nazionale o TON. è un service pluriennale che vede impegnati tutti i Leo Club del Multidistretto 108 I.T.A.L.Y., ergo tutti i club della nazione, nella realizzazione di un unico service coordinato in tutta Italia. Questo progetto si concretizza in una serie di attività che variano dalle offerte in piazza di gadget scelti dal Multidistretto alle iniziative di raccolta fondi, con eventi specifici di sensibilizzazione della popolazione alle tematiche trattate. Il TON del triennio 2016-2018 è lo “School4U” (“School for you”), un servizio che si pone l’obiettivo di migliorare tutti gli ambienti didattici dei giovani alunni delle scuole italiane con età compresa tra i cinque e gli undici anni. Il fine è, per l’appunto, quello di aiutare le generazioni del futuro ad avere un ambiente attrezzato e di supporto per l’apprendimento, donando kit che comprendono materiale didattico a scelta tra tre categorie: tecnologia, creatività e sport.

Fonte: Francesco D’Amico Stampa Leo Club d’Area Calabria – Distretto Leo 108Ya