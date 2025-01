Taurianova Capitale del Libro: a gennaio ricco programma di eventi tra letteratura, legalità e sostenibilità

Oltre 10 presentazioni di libri, un convegno scientifico, narrazioni in musica e un corso sul fumetto: è il ricco e variegato programma proposto per il mese di gennaio da Taurianova Capitale del Libro 2024, che si conferma laboratorio culturale vivo, con un fitto calendario di eventi, anche in questa fase conclusiva di un intenso anno di attività, che spazieranno dalla letteratura alla legalità, dall’arte alla sostenibilità ambientale.

«Anche per quest’ultima parte del nostro anno da Capitale del Libro, abbiamo lavorato ad un calendario che continuerà a sorprendere per qualità e varietà – ha dichiarato Maria Fedele, assessore alla Cultura e direttore artistico di TCIL – Dopo le emozioni della presentazione del nuovo romanzo di Roberto Emanuelli e dello spettacolo “L’Incanto” del maestro Fulvio Cama, il mese di gennaio offrirà nuove occasioni di riflessione e arricchimento per tutti, su tematiche di fondamentale importanza come la giustizia e la salvaguardia della natura, oltre che un approfondimento dedicato ad Emilio Argiroffi, figura che ha segnato la storia della nostra città».

Gli eventi di gennaio tra cultura e memoria

Numerosi sono gli appuntamenti da segnare in agenda, a partire da quello del 18 gennaio – alle 18:00 nella Chiesa del Rosario – che vedrà protagonista il debutto in Calabria di “Una cosa sola” (Mondadori, 2024), il nuovo libro del magistrato e Procuratore del Tribunale di Napoli Nicola Gratteri e di Antonio Nicaso, storico delle organizzazioni criminali e tra i massimi esperti di ‘ndrangheta nel mondo.

L’evento, organizzato dalle associazioni Parallelo 38 e Risveglio Ideale, è parte della rassegna dedicata al diritto e la legalità firmata da TCIL.

Prosegue anche l’impegno della cittadina della Piana nel celebrare le figure che hanno segnato la sua storia culturale: il 24 gennaio alle 18:30 la biblioteca comunale “Renda” ospiterà un convegno dedicato ad Emilio Argiroffi, medico di origini siciliane che, una volta giunto a Taurianova, dedicò il suo lavoro alla cura dei più fragili, contribuendo con la sua azione politica all’affrancamento delle classi subalterne.

Senatore del Partito Comunista, sindaco di Taurianova, ma anche poeta premiato al Premio Strega, con questo focus – promosso da Città del Sole Edizione e dal Rhegium Julii – la città di Taurianova offrirà un’importante occasione alla comunità locale per approfondire la conoscenza di Argiroffi, nell’anno in cui l’Amministrazione Comunale ha deciso di dare definitivo seguito all’intenzione di dedicare a lui anche una strada.

Letteratura, fumetto e incontri a tema green

Il 26 gennaio – a partire dalle 19:00, sempre nella biblioteca “Renda” – si terrà la presentazione del libro “Non sono Nessuno” (2024) scritto da Michele Tripodi, sindaco della vicina Polistena.

Grande entusiasmo e partecipazione per le prime sessioni del corso sul fumetto rivolto ai giovanissimi, organizzato dall’associazione CulturalMente e tenuto dal fumettista Salvatore Raso, che fino al 29 gennaio animerà la biblioteca “Renda” con diversi appuntamenti, esplorando le varie fasi di realizzazione di un fumetto, dal disegno alla creazione di una storia e dei suoi personaggi.

Protagonista del ricco programma, inoltre, anche il produttore e promoter Ruggero Pegna, che il 25 gennaio alle 18:30 nella Chiesa degli Artisti presenterà i suoi lavori “La Stanza di Adel” (Santelli editore, 2022), “Miracolo d’amore” (Rubbettino, 2005) e “Il cacciatore di meduse” (Falco Editore, 2015).

Spazio anche all’approfondimento sui temi green, con gli incontri a cura di Maria Teresa Marzano:

il 17 gennaio , alle 18:30 in biblioteca, ospite il docente e biologo Silvio Greco che discuterà del Mediterraneo come possibile laboratorio di sostenibilità ambientale;

mercoledì 22 gennaio, il prof. Alberto Prestininzi presenterà "Dialoghi sul clima. Tra emergenza e conoscenza" (Rubbettino, 2022).

Il 19 gennaio – alle 18:00 nella biblioteca “Renda” – in programma un altro evento della rassegna “Diritto e Legalità”, con la presentazione di “Annali di Diritto Costituzionale” di Gianluca Morolda, su iniziativa dell’associazione Risorse.

Il 27 gennaio, appuntamento alle 19:00 nella frazione Amato di Taurianova con la presentazione di “Custodire la memoria” (Barbaro Editore, 2023) di Rocco Carpentieri, organizzato dall’associazione San Pio X, libro che raccoglie le biografie di 298 soldati taurianovesi che persero la vita durante i due conflitti mondiali del secolo scorso.