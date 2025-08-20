Taurianova, stadio Battaglia non più a porte chiuse. Biasi: ‘Il nostro metodo ha pagato’

Serve anche a favorire l’iscrizione della Asd Taurianova Accademy al campionato di Promozione e del Real Taurianova al campionato di Seconda categoria, nonché per riaprire al pubblico lo stadio Tony Battaglia, la delibera approvata dalla Giunta Comunale sintesi della linea che il sindaco Roy Biasi aveva indicato ai dirigenti delle società calcistiche nei recente incontri.

Con l’atto licenziato l’Esecutivo destina un contributo di 20.000 euro alla Asd Taurianova Accademy, che in tal modo potrà compartecipare per eseguire con maggiore speditezza gli interventi necessari per l’adeguamento della struttura, la cui ripristinata accessibilità al pubblico – previo futuro parere della Commissione di Pubblico Spettacolo – consente adesso di formalizzare con grande slancio l’iscrizione alla serie superiore dopo la prestigiosa promozione nello scorso campionato.

Proprio in ragione del prestigio sportivo e dei sentimenti collettivi prodotti dalla prima squadra del calcio cittadino, l’Amministrazione Comunale – a partire dal sindaco Biasi che ha personalmente voluto sincerarsi degli interventi necessari e reperire i fondi utili alla realizzazione degli stessi – non si è risparmiata, sin dalla fine dello scorso campionato e in questi mesi estivi, pur di proporre una road mape e un insieme di obiettivi che la società sportiva poi ha condiviso.

La delibera della Giunta comunale

La delibera approvata chiarisce che né il contributo concesso e né l’autorizzazione ad eseguire i lavori di manutenzione finalizzati al rilascio dell’idoneità strutturale costituiscono la concessione della gestione esclusiva dell’impianto e, anzi, la Giunta Comunale ha tenuto a precisare come l’Ente rimanga libero di concedere la struttura anche ad altre realtà sportive, pur riconoscendo priorità a questa che è la prima squadra della città.

È chiaro infatti il percorso amministrativo ulteriore che il Comune attiverà parallelamente ai lavori da eseguire. Vi sarà una rideterminazione dei rapporti tra Ente e società attraverso due atti futuri: una Convenzione con l’Ads Taurianova Accademy, che limiterà la gestione del campo a tutto ciò che occorre per la disputa del Campionato di Promozione, e un Avviso Pubblico aperto alle associazioni sportive cittadine per le attività delle Scuole Calcio che si svolgono dal lunedì al venerdì.

Le parole del sindaco Biasi: “Il nostro metodo ha pagato”