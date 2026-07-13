10eLotto, centrata a Taurianova una vincita da 25mila euro grazie a un 6 Oro
La giocata vincente è stata effettuata in Via Maddalena Comandante
13 Luglio 2026 - 15:31 | Comunicato Stampa
Il concorso del 10eLotto di venerdì 10 luglio ha sorriso alla Calabria. Come riporta Agipronews, infatti, a Taurianova, in provincia di Reggio Calabria, un fortunato giocatore ha centrato una vincita da ben 25mila euro grazie a un 6 Oro.
La giocata vincente è stata effettuata in Via Maddalena Comandante.
L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 12,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 2,12 miliardi da inizio anno.
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