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10eLotto, centrata a Taurianova una vincita da 25mila euro grazie a un 6 Oro

La giocata vincente è stata effettuata in Via Maddalena Comandante

13 Luglio 2026 - 15:31 | Comunicato Stampa

10elotto

Il concorso del 10eLotto di venerdì 10 luglio ha sorriso alla Calabria. Come riporta Agipronews, infatti, a Taurianova, in provincia di Reggio Calabria, un fortunato giocatore ha centrato una vincita da ben 25mila euro grazie a un 6 Oro.

La giocata vincente è stata effettuata in Via Maddalena Comandante.

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L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 12,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 2,12 miliardi da inizio anno.

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