Taurianova, grande partecipazione per la visita ufficiale del Viceministro Cirielli

La grande attesa per la presenza a Taurianova del Viceministro agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale On. Edmondo Cirielli non ha tradito le aspettative.

Grande partecipazione nell’aula Consiliare. Tanti tra dirigenti e militanti di partito presenti e molti Consiglieri comunali e Sindaci venuti da fuori città.

Dopo gli onori di casa fatti dal Consigliere comunale Filippo Lazzaro, Capogruppo consiliare del Partito meloniano , entrato in Fratelli d’Italia proprio su invito del Viceministro per come sottolineato durante il suo intervento, è stato il turno del Sindaco Roy Biasi che ha ringraziato il Viceministro per la presenza e portato i saluti della città.

Subito dopo la parola è passata all’altro Consigliere comunale del partito di Fratelli d’Italia Daniele Prestileo, che ha sottolineato l’importanza della vicinanza al Governo centrale introducendo anche l’impegno sul Piano Mattei del Viceministro.

Nel suo intervento, il Viceministro On. E. Cirielli ha inizialmente ringraziato i presenti per l’accoglienza e l’ospitalità ricevuta e poi ha voluto rimarcare la sua vicinanza ai due Consiglieri comunali di Fratelli d’Italia. Ha chiuso il suo intervento con una panoramica sull’importanza della politica estera.

Prima della chiusura, il Viceministro E. Cirielli è stato omaggiato dall’Amministrazione comunale con la consegna del medaglione di “Taurianova Capitale Italiana del Libro” e dalla Proloco con il medaglione ufficiale dell’ “Infiorata di Taurianova”.