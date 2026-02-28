Emergenza idrica Arangea-Gallina, Maiolino (FI): “Sorical e Comune convochino subito un tavolo tecnico”

"L'acqua arriva nelle case a fatica. Moltissime famiglie reggine, se non sono dotate di un’autoclave privata, restano letteralmente a secco. Ed è inaccettabile", le parole di Maiolino

“Ho inoltrato una richiesta urgente di convocazione per un tavolo tecnico tra Sorical e Comune volto a verificare la capacità idrica e lo stato manutentivo dei pozzi di Arangea, Gallina e dell’intera rete cittadina.”

A dichiararlo in una nota il consigliere comunale e Segretario cittadino di Forza Italia, Antonino Maiolino.

“Le persistenti segnalazioni di disservizi e cali di pressione nei quartieri di Arangea e Gallina richiedono un intervento immediato. Occorre che si accerti con dati oggettivi l’attuale portata in litri al secondo e lo stato di efficienza delle stazioni di pompaggio per evitare che l’emergenza diventi la norma.”

“Sorical ha assunto la gestione del servizio idrico cittadino ereditando, purtroppo, una situazione a dir poco disastrosa. Per undici anni il Comune non é mai intervenuto sulla rete idrica, nè sui pozzi, né sulle condotte. Questo disinteresse verso un bene essenziale come l’acqua ha portato oggi a una condizione di emergenza cronica che non possiamo più ignorare.”

“In vista dell’imminente stagione estiva, quando i consumi aumentano sensibilmente, serve un cronoprogramma chiaro e pubblico di interventi strutturali e potenziamenti. Non possiamo permetterci di ripetere le criticità degli anni precedenti” aggiunge Maiolino.

“La realtà è che oggi l’acqua arriva nelle case a fatica. Moltissime famiglie reggine, se non sono dotate di un’autoclave privata per spingere il flusso nelle abitazioni, restano letteralmente a secco. Ed è inaccettabile che, nel 2026, l’accesso a un diritto primario dipenda dalla capacità dei singoli cittadini di sopperire alle mancanze del pubblico con impianti propri.”

“Siamo arrivati a questo punto a causa della negligenza accumulata in tutti questi anni da parte dell’Amministrazione Comunale.

Oggi i cittadini chiedono giustamente risposte a chi ha ereditato questa situazione difficile, ma è chiaro che per uscirne serve l’aiuto di tutti – conclude Maiolino – per questo ho richiesto formalmente l’istituzione immediata di un tavolo tecnico per capire, dati alla mano, come garantire l’erogazione idrica in un contesto così compromesso.

Serve un piano d’urgenza che preveda interventi straordinari sulle condotte per restituire dignità e un servizio efficiente a tutta la cittadinanza, partendo dalle zone più colpite come Arangea e Gallina, per poi estenderlo a tutto il territorio.”