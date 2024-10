‘Te lo dico in rap’, il reggino Kento pubblica il primo manuale di rap italiano per ragazzi – VIDEO

Online e in libreria da giovedì 27 febbraio per Editrice Il Castoro “Te lo dico in rap“, il nuovo libro del reggino Francesco “Kento” Carlo.

Il primo manuale di rap italiano per bambini e ragazzi con canzoni e basi musicali originali online su cui esercitarsi. Un libro per conoscere il rap e per fare rap partendo dalle basi, e dai trucchi e segreti del mestiere raccontati da uno dei più attivi rapper italiani e accompagnato dalle immagini dell’illustratore AlbHey Longo.

Che cos’è il rap? E l’Hip-Hop? Ma soprattutto come si fa a fare il rap?

Rabbia, gioia, coraggio, delusione, ribellione, speranza: i ragazzi provano mille emozioni forti, hanno mille cose da dire, ma spesso non sanno come tirarle fuori. Il rap può essere il modo giusto per farlo, e Kento li sfida a mettersi alla prova, accompagnandoli a scoprire il mondo dell’Hip-Hop e insegnando loro tutti i trucchi del mestiere. Per i ragazzi e per chi è curioso di capire e saperne di più, è il momento di entrare nel cerchio e buttarsi: coraggio, ditelo in rap. Nella sezione “Officina Rap” i consigli di Kento su: come avere la prima idea; come metterla in rima; come usare una base musicale; come dire proprio quello che si vuole.

Il libro è accompagnato da sei canzoni scritte da Kento e dalle relative basi musicali originali (https://editriceilcastoro.it/telodicoinrap/), rese disponibili online gratuitamente, con cui esercitarsi.

L’AUTORE:

Francesco “Kento” Carlo è un rapper, attivista e scrittore di Reggio Calabria, nato nel 1976. In parallelo alla sua carriera musicale, insegna dal 2009 in vari carceri minorili, scuole e comunità di recupero, tenendo laboratori di scrittura e musica per i ragazzi a rischio. Per la sua attività sociale attraverso la musica ha vinto il premio Cultura Contro le Mafie nel 2014, mentre nel 2017 è stato premiato da Casa Memoria Impastato e ANPI. È membro della LIPS-Lega Italiana Poetry Slam. È autore degli album Sacco o Vanzetti (2009), Radici (2014) e Da Sud (2016). Il suo primo libro, Resistenza rap, è stato tradotto anche in inglese e pubblicato negli Stati Uniti nel 2018.

