La Filarmonica Metropolitana Reggina debutta al Cilea col concerto di Natale



Teatro Cilea al completo, martedì sera , per lo spettacolo offerto dalla nostra Filarmonica, che ha voluto festeggiare il Natale con una serata di alto profilo culturale, capace di unire musica, poesia e tradizione.

La manifestazione ha rappresentato un nuovo passo nel percorso di crescita della Filarmonica, sempre più punto di riferimento per la programmazione musicale e culturale della città, grazie all’impegno costante della Presidente Silvana Velonà, del Vicepresidente Ferdinando Polimeni, che ha curato con emozione il discorso introduttivo, e alla direzione artistica del M° Alessandro Calcaramo, che ha dato vita, ancora una volta, a un progetto unitario, integrato e coinvolgente.

La prima parte della serata è stata dedicata a “La notte di Natale”, racconto in versi e musica ispirato alla poesia di Vincenzo Padula, interpretato con grande sensibilità da Nando Brusco, Caterina Verduci e Vincenzo Mercurio, capaci di coniugare parola poetica e tessitura musicale, coinvolgendo il pubblico fin dalle prime battute conducendolo a un’intensa partecipazione emotiva culminata sulle note dell’Ave Maria.

A seguire, “Armonie di Natale”, con il Coro Lirico Francesco Cilea, diretto dal M° Bruno Tirotta e accompagnato al pianoforte dal M° Andrea Francesco Calabrese, ha proposto un repertorio di canti natalizi tra i più amati, accolto con trasporto nostalgico e calorosi applausi dalla platea.

Particolare apprezzamento anche per i momenti di accoglienza e intermezzo, impreziositi dalla presenza di uno zampognaro, che ha contribuito a creare un’atmosfera autenticamente natalizia, nel segno della tradizione.

Tra i momenti più intensi della serata, l’intervento poetico di Francesco Tassone, che ha offerto al pubblico una riflessione profonda sul significato del Natale, generando un silenzio carico di attenzione e partecipazione emotiva.

La serata, presentata brillantemente dalla voce rassicurante di Roberta Cullari, ha confermato la capacità della Filarmonica Metropolitana Reggina di proporre eventi di qualità, capaci di coniugare eccellenza artistica e forte partecipazione cittadina, restituendo al Natale una dimensione culturale e simbolica di grande valore.