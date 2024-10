A Teatro Primo in replica “Traditi”

In replica mercoledì 21 Dicembre ore 21:15

“Traditi”

Commedia in atto unico di Paola Ponti

con Silvana Luppino e Tino Calabrò

Regia Christian Maria Parisi

Luci Guillermo Laurìn Salazar

Produzione Teatro Primo



​

La corsa degli eventi di un amore. Commedia in atto unico di Paola Ponticon Silvana Luppino e Tino CalabròRegia Christian Maria ParisiLuci Guillermo Laurìn SalazarProduzione Teatro PrimoLa corsa degli eventi di un amore.