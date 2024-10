Telenovela rifiuti a Reggio: si continua per (almeno) 15 giorni con Teknoservice

Sembra non concretizzarsi mai l’avvio del nuovo servizio di gestione raccolta rifiuti a Reggio Calabria. Ecologia Oggi, dopo la vittoria nel contenzioso con Teknoservice, da contratto avrebbe dovuto cominciare il suo percorso in riva allo Stretto il 1 marzo ma non sarà cosi.

Il Comune di Reggio Calabria infatti ha concesso una deroga di 15 giorni all’azienda, per dare la possibilità ad Ecologia Oggi di adempiere ad una serie di attività burocratiche ed organizzative. Nel frattempo, il servizio proseguirà con Teknoservice ma non sono da escludere disservizi considerato che l’ormai ex società che ha gestito il servizio di raccolta rifiuti, ha iniziato a smobilitare nel giorni scorsi.

La conferma è arrivata dal vicesindaco con delega all’ambiente Paolo Brunetti nel corso della trasmissione ‘Reggio Politik’ in onda su Rtv.

Percorso inverso invece per Ecologia Oggi, con parte del parco mezzi che è arrivato in città nei giorni scorsi. La sede operativa dell’azienda salvo sorprese sorgerà ad Arghillà, mentre non sono da escludere novità rispetto al calendario della raccolta differenziata e si attende ancora di conoscere nel dettaglio quello che sarà il progetto della società per la gestione della raccolta dei rifiuti.

Di sicuro, avere finalmente un’assegnazione definitiva (dopo i problemi vissuti con Avr e il lungo contenzioso tra Teknoservice ed Ecologia Oggi) è da accogliere come una buona notizia, sono enormi però i rischi legati alla fase di transizione e di avvio della nuova gestione.

Arghillà e Mortara le due bombe ambientali di enorme gravità da risolvere, assieme alle problematiche relative alle microdiscariche in città e la tanto discussa raccolta differenziata porta a porta, sistema che potrebbe essere rimodulato da Ecologia Oggi. Dopo la proroga concessa da Palazzo San Giorgio, il nuovo servizio dovrebbe avviarsi il 15 marzo, ma a questo punto non sono esclusi ulteriori colpi di scena.