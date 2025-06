Tèra e Campari insieme per un viaggio nel gusto

Riccardo Pennacchia il 19 giugno sarà ospite da Tèra Ristorante per una giornata all’insegna del whisky!

Si partirà alle 15.30 con una masterclass sul mondo del whisky con focus la storia del Bourbon e di Wild Turkey! Un appuntamento imperdibile per i professionisti del settore.

Dalle 18.30 la guest proseguirà sulla terrazza per il pubblico, dove Riccardo abbinerà dei signature drink ai piatti dello chef Alessandro Anania sia per l’aperitivo sia per la cena.

Ad accompagnare l’appuntamento dj set di Federica Caracciolo. Una serata conviviale firmata Campari al Tèra Ristorante.

Giovedi 26 giugno invece ritorna AperiTèra. La serata prevede due momenti musicali. Dalle 19.00 alle 20.00 il live music di Rocco Marcianò, chitarra e voce, a seguire la selezione musicale di Giuseppe Falcone.

TERA si trova in via Demetrio Tripepi 98 a Reggio Calabria, sulla terrazza dell’Hotel Medinblu. Per rimanere aggiornati su tutte le novità in programma è possibile seguire i canali social di TERA su Instagram e Facebook (@teraristorante). Prenotazioni al 377 0809755.

Instagram: https://www.instagram.com/teraristorante/

Facebook: https://www.facebook.com/teraristorante