Ternana, Bandecchi: ‘Ho paura che siamo parecchio nella merda, chissà se nascono i fiori”

Un’altra battuta d’arresto per la Ternana e per fortuna che quelle dietro non sono riuscite a fare meglio. La squadra umbra potrebbe definirsi salva tranne catastrosi che dovrebbero avvenire in occasione dell’ultima giornata. Il presidente Bandecchi attraverso il proprio profilo Instagram manifesta tutto il suo disappunto, dichiarazioni riprese da tuttoB: “E’ vero che potremmo prendere sempre 4 gol contro il Frosinone e il Cosenza farne altri quattro e quindi avere qualche problema, ma diciamo che in linea generale se mi accorgo che sarà così noi non scenderemo in campo, perderemo cosi a tavolino e metteremo in condizione il Cosenza di fare 8 gol. Detto questo, possiamo dire di essere salvi, come detto già da molto tempo, poi se mi chiedete se sono molto felice vi dico assolutamente no. Certo, menomale questo campionato sta finendo e delle volte dalla merda nascono i fiori, ho paura che qui siamo parecchio nella merda, chissà se nascono i fiori“.