Ternana, Bandecchi: ‘Cominciamo a pensare a mercoledi’

La Ternana pareggia a Catania e, numeri alla mano, ritiene chiusa ormai in maniera definitiva la sua rincorsa al primo posto. C’è da lottare e combattere, però, per il miglior piazzamento in zona play off ed il match di mercoledi con il Bari potrebbe rilanciare le ambizioni di rossoverdi. Il commento del presidente Stefano Bandecchi: ““Non abbiamo preso gol e la partita è stata equilibrata. Stiamo cercando la quadra per ricostruire quel gruppo di lavoro che ci ha dato soddisfazioni. Prendiamoci un punto che ci avvicina al Monopoli che ha perso e ci permette di mantenere le stesse distanza dal Bari. Cominciamo già a pensare a mercoledì”.

