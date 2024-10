Vivarini: ‘Se la Reggina vince tutte le partite dobbiamo farle i complimenti’

Continua l’altalena tra Reggina e Bari nel margine di punti che le dividono. Gli amaranto sono tornati a più otto e possono pensare con meno ansie al difficile confronto di mercoledi sul campo del Catanzaro, fermo restando che nella stessa serata il Bari dovrà rendere visita alla Ternana. Galletti che hanno sofferto a Cava rischiando anche di soccombere, queste le dichiarazioni di mister Vivarini rilasciate a Radio Bari e riprese dai colleghi di tuttobari.com: “E’ stata una partita ben giocata da noi, abbiamo cercato di fare le nostre cose. C’è bisogno di episodi positivi, in questa partita non ci sono stati. L’impegno c’è stato dei ragazzi, però abbiamo fatto degli errori sul gol preso, e lo paghiamo caro. Siamo però amareggiati. La Reggina qui ha preso 3 gol, ma noi dobbiamo pensare a noi.

Distacco? A me fa rabbia non avere vinto. Se la Reggina vince tutte le partite dobbiamo farle i complimenti, il problema è che noi dobbiamo vincere. Dobbiamo guardare a noi, ci sono ancora tante partite e dobbiamo pensare a far bene le prossime”.

