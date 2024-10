Ternana-Reggina: i rossoverdi alla ripresa degli allenamenti. Gallo nasconde i suoi

Caldissimo inizio di stagione per gli amaranto. Prima il Bari, adesso la Ternana, domenica il Catania

Se il match di lunedi scorso tra il Bari e la Reggina veniva indicato come quello più importante e di maggiore interesse per la forza delle squadre ed il blasone delle due società, la gara di mercoledi al Liberati è certamente il big match del turno infrasettimanale per quello che racconta la classifica.

Ternana al primo posto con 12 punti, frutto di quattro vittorie ed una sola sconfitta, Reggina al secondo con 11, ancora imbattuta e sempre più temuta dalla concorrenza.

Entrambe le squadre hanno ripreso a lavorare da questa mattina con la Ternana che ha deciso di riprendere lontana da occhi indiscreti, visto che l’allenamento di oggi mister Gallo ha deciso di effettuarlo a porte chiuse. Troppo delicata ed importante la sfida di mercoledi pomeriggio.

E domenica al Granillo arriva il Catania.

Leggi anche

Leggi anche