Terremoto a Reggio, circolazione ferroviaria sospesa in alcuni tratti. Possibili ritardi e cancellazioni

A causa del terremoto di magnitudo 5.1 registrato questa mattina, 10 gennaio 2026, la circolazione ferroviaria sulla linea Catanzaro Lido – Reggio Calabria è stata sospesa in via precauzionale tra Roccella Jonica e Melito di Porto Salvo a partire dalle ore 6:00.

La sospensione è stata disposta per permettere le necessarie verifiche tecniche sulla sicurezza delle infrastrutture ferroviarie, in seguito all’evento sismico.

La circolazione rimane sospesa – ultimo aggiornamento sul sito Trenitalia delle ore 08:15 – con possibili ritardi, limitazioni di percorso e cancellazioni per i treni regionali. Le corse sono garantite tramite bus sostitutivi, con soluzioni alternative per i passeggeri. Gli utenti sono invitati a verificare l’andamento del proprio treno e le opzioni di viaggio consultando il servizio “Cerca Treno” presso le stazioni.

Per ulteriori aggiornamenti riguardanti la riapertura della linea, CLICCA QUI.