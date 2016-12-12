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Terza vittoria consecutiva per la Vis. Viola domata 87-74

Terza vittoria consecutiva nel girone di ritorno per la Vis, che resiste alla rimonta della Viola nell'ultimo quarto e chiude 87-74

12 Dicembre 2016 - 12:53 | di Redazione

La Vis Reggio Calabria in campo contro la Scuola di Basket Viola

Rispetta il pronostico la Vis Reggio Calabria e prevale sulla Scuola di Basket Viola. Tramontana e compagni mantengono così immacolato il loro cammino nel girone di ritorno (tre vittorie su tre) e rafforzano il quarto posto in classifica, sempre a braccetto con la Virtus Catanzaro. Ma tanti applausi vanno ai nero/arancio di coach Iracà, capaci di impensierire i padroni di casa nell’ultimo quarto e di giocare un match senza paura al cospetto dei più blasonati avversari.

La Vis in controllo fino al terzo quarto

A parte il 6-7 in avvio siglato Jovicevic, i bianco/amaranto del duo D’Arrigo/Farina hanno sempre condotto le danze con margini rassicuranti: 23-15 alla fine del primo quarto, 46-32 all’intervallo lungo, 72-49 alla fine del terzo quarto, chiuso da una tripla dello scatenato Lobasso sulla sirena.

Nei primi 6 minuti dell’ultima frazione, però, accade quello che non ti aspetti. La Vis ha un improvviso black out, dovuto a un vistoso calo di concentrazione. La Viola ne approfitta e, sospinta dai canestri di Jovicevic, Caroè, Scialabba e Antonicelli, piazza un parzialone di 19-2 che la riporta a -6 (74-68). Ci pensa Caccamo con una bomba di importanza capitale a ridare ossigeno ai padroni di casa, che riallungano fino all’87-74 finale.

I migliori marcatori della gara

Top scorer in casa Vis Lobasso, autore di 24 punti e miglior realizzatore del match. In doppia cifra anche Warwick (18), Costantino (15) e Catanoso (10).

Questo il tabellino della gara:
Vis Reggio Calabria – Scuola di Basket Viola 87-74
(23-15, 46-32, 72-49)
Vis Reggio Calabria: Costantino 15, Catanoso 10, Lobasso 24, Warwick 18, Tramontana 9, Caccamo 9, Cedro 2, Bonaccorso, Dattola, Romeo. Allenatori: D’Arrigo e Farina.
Scuola di Basket Viola: Scialabba 9, Caroè 16, Gullì 2, Jovicevic 19, Bianchi 2, Canale, Bagnato 2, Antonicelli 12, Larocca 10, Formica, Cerciello 2. Allenatore: Iracà.
Arbitri: Nocera di Catanzaro e Cristarella di Reggio Calabria.

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