Parte a Crotone il terzo polo di Medicina della Calabria

Inaugurato il primo anno accademico del corso di laurea in Medicina e Chirurgia TD, che coniuga formazione medica e innovazione tecnologica per preparare i professionisti di domani a rispondere alle crescenti esigenze della sanità.

Inaugurazione del Polo universitario di Crotone

Con una cerimonia presso il nuovo Polo universitario di Crotone, è stato inaugurato oggi (14 ottobre 2024) il primo anno accademico del corso di laurea interateneo in Medicina e Chirurgia TD (Tecnologie Digitali). Questo evento segna l’apertura di un nuovo capitolo nella formazione medica in Calabria, posizionando Crotone come il terzo polo della formazione medica regionale, accanto a Cosenza e Catanzaro.

L’ufficialità è arrivata il 9 ottobre 2024, quando il consiglio direttivo dell’Anvur (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca) ha espresso parere positivo sul nuovo corso, accreditando il polo di Crotone come sede didattica decentrata dell’Università della Calabria (Unical) e assegnando all’Università “Magna Graecia” di Catanzaro (UMG) la sede amministrativa.

Interventi e dichiarazioni

L’inaugurazione ha visto la partecipazione di autorità accademiche e politiche, tra cui:

Nicola Leone , rettore dell’Unical e presidente del Coruc (Comitato Università Calabresi)

, rettore dell’Unical e presidente del (Comitato Università Calabresi) Giovanni Cuda , rettore dell’UMG

, rettore dell’UMG Vincenzo Voce , sindaco di Crotone

, sindaco di Crotone Sergio Ferrari , presidente della Provincia di Crotone

, presidente della Provincia di Crotone Antonio Brambilla, commissario dell’Asp di Crotone

La presentazione del corso è stata curata dal professor Marcello Maggiolini, mentre le conclusioni sono state affidate al presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto.

L’importanza del nuovo polo di Medicina per la Calabria

Nel suo intervento, il rettore Nicola Leone ha dichiarato:

“L’Università della Calabria è vicina ai calabresi e si impegna a fondo nella ‘terza missione’, aprendosi sempre più al territorio per promuovere la diffusione della conoscenza e favorire l’innovazione e lo sviluppo. L’istituzione del terzo polo di Medicina a Crotone rappresenta un successo per tutta la regione.”

Il rettore Giovanni Cuda ha aggiunto:

“Siamo orgogliosi di annunciare l’avvio di questo corso di laurea che consentirà a moltissimi giovani di restare in Calabria per proseguire gli studi. Il corso garantirà una formazione di eccellenza grazie a strumentazioni e didattica all’avanguardia.”

Le conclusioni di Roberto Occhiuto

Le conclusioni della cerimonia sono state affidate al presidente della Regione, Roberto Occhiuto, che ha sottolineato:

“L’avvio del corso di laurea in Medicina e Chirurgia a Crotone è un’ottima notizia per la Calabria. Grazie all’apertura di questi nuovi corsi e all’ampliamento dell’offerta formativa, non solo formeremo un numero maggiore di medici, ma offriremo opportunità reali di lavoro qualificato nella nostra regione.”

Un corso unico per competenze in Intelligenza artificiale e Bioinformatica

Il corso di laurea, che prevede 84 posti disponibili per il primo anno, è stato illustrato dal professor Marcello Maggiolini, presidente della Commissione paritetica interateneo. Maggiolini ha evidenziato come il corso miri a formare medici in grado di integrare le competenze classiche con abilità in tecnologie digitali, come l’Intelligenza Artificiale.

“Concorreranno a tale progetto innovativo nella formazione medica sia l’Unical, i cui docenti erogheranno prevalentemente le attività didattiche del primo triennio, che l’Unicz per il secondo triennio.”

Concludendo con una citazione storica di Erodoto, Maggiolini ha ricordato come Crotone fosse la migliore scuola medica dell’Occidente nei secoli VI e V a.C., facendo riferimento ai celebri medici Alcmeone, Callifonte e Democede.