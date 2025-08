Partono ‘I Tesori del Mediterraneo’ ed è subito un grande successo di pubblico

Grande successo per la serata inaugurale de “I Tesori del Mediterraneo“, che quest’anno celebrano la XX edizione. Vent’anni di sport, musica, spettacolo e arte, racchiusi in uno straordinario contenitore ideato da Natalia Spanò, presidente dell’associazione Nuovi Orizzonti.

Per celebrare questo importante traguardo, Spanò ha voluto dedicare l’apertura dell’evento ai giovani, protagonisti assoluti di una serata ricca di energia e creatività, che ha animato l’Arena Ciccio Franco di Reggio Calabria.

Ad accendere il palco è stato il Madiscool Music Festival, con un mix travolgente di musica live e performance artistiche capaci di coinvolgere non solo i più giovani.

Grande entusiasmo e tanta curiosità anche per il Cosplay Contest, che ha portato in scena personaggi sorprendenti, con costumi e interpretazioni curate nei minimi dettagli dai partecipanti, veri e propri artisti del travestimento.

A rendere la serata veramente speciale, l’attesa esibizione di Andrea Casta, violinista elettrico di fama internazionale, che ha incantato il pubblico con la sua performance emozionante e di grande impatto visivo e sonoro.

Sul palco dell’Arena anche i ballerini dell’Asd Studio Danza di Danila e Andrea Crisafi.