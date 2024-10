Tornano ‘I Tesori del Mediterraneo’ sul Lungomare di Reggio Calabria

Non è Estate Reggina senza i “Tesori del Mediterraneo”. Puntuale come un orologio svizzero dal 4 all’8 agosto torna la kermesse, promossa dall’Associazione “Nuovi Orizzonti”, che da ormai 16 anni rappresenta l’estate reggina. Dopo la parentesi settembrina dello scorso anno per via dell’emergenza Covid-19, “I Tesori del Mediterraneo” si riappropriano della loro naturale collocazione temporale, ad agosto, nel cuore della movida estiva.

La location sarà sempre l’Arena dello Stretto “Ciccio Franco”, con la Via Marina bassa che farà da appendice alla Cittadella del Mediterraneo dove, come ogni anno, saranno ospitati gli stand espositivi per la promozione turistico, culturale e sociale del territorio. All’interno della Cittadella del Mediterraneo saranno presenti, anche quest’anno, gli stand delle Forze dell’Ordine (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Capitaneria) in un’area in cui i cittadini potranno ammirare da vicino mezzi e attrezzature necessari all’enorme lavoro che ogni giorno le Forze dell’Ordine svolgono per la nostra sicurezza.

Altra area di importanza culturale sarà allestita all’OPERA di Tresoldi, riservata alle case editrici partecipanti al Premio letterario Apollo, che ogni sera ospiteranno dibattiti e incontri con noti autori. Proprio il Premio Apollo vivrà in questa edizione un’importante evoluzione, grazie alla partecipazione degli studenti delle scuole reggine, alcuni dei quali saranno premiati per i loro elaborati.

La squadra organizzativa de “I Tesori del Mediterraneo”, capitanata da Natalia Spanò, presidente di “Nuovi Orizzonti”, e Paolo Catalano, cuore e braccio operativo dell’evento, è da tempo a lavoro per stilare il programma definitivo che sarà presentato nel corso della conferenza stampa in programma mercoledì 4 agosto alle ore 10.30 presso il Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio.

Oltre ai già citati Premio letterario Apollo e alla Cittadella del Mediterraneo, si stanno mettendo a punto gli ultimi dettagli riguardanti la Regata del Mediterraneo, vero cuore pulsante di tutto l’evento che vedrà affrontarsi, nello specchio d’acqua dello Stretto, gli equipaggi provenienti da tutta l’Italia. Come ogni anno non mancheranno i dibattiti ospitati nel salotto televisivo, saranno tre e si concentreranno su cultura, promozione del territorio, legalità e sicurezza. Attesissimi anche gli spettacoli, sabato 7 e domenica 8, con la presenza di numerosi ospiti e nel corso dei quali, tra l’altro, saranno presentati e premiati gli equipaggi vincitori della Regata del Mediterraneo.

Da ricordare come dallo scorso anno la manifestazione ha ricevuto l’istituzionalizzazione da parte della Città metropolitana di Reggio Calabria, un traguardo che testimonia quanto “I Tesori del Mediterraneo” restituiscono in termine di immagine e promozione turistico-culturale alla città. “Seppur nell’emergenza, non solo sanitaria – assicura Natalia Spanò, presidente di Nuovi Orizzonti, associazione che organizza l’evento – stiamo lavorando alacremente per ultimare il programma e già nei prossimi giorni potremo svelare altri dettagli riguardo gli altri eventi e gli ospiti delle serate”.