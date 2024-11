Tg Zero Live Show in Tour! A Reggio Calabria la diretta su Radio Capital

TG Zero è il programma che analizza con spirito critico le notizie della giornata e ne discute in diretta con gli ascoltatori.

Dopo il grande riscontro di pubblico dei Tour in giro per l’Italia, con le date di Bari, Torino e L’Aquila e ancora Milano, Roma e Napoli, il Tg Zero live show in tour ritorna ad ascoltare dal vivo le opinioni della gente.

Edoardo Buffoni e il Direttore Vittorio Zucconi incontreranno il pubblico per discutere, capire e trasformare i complicati abissi dell’informazione in parole accessibili a tutti, consentendo ad ognuno di elaborare il proprio punto di vista.

Appuntamento il 20 novembre all’Auditorium Umberto Zanotti Bianco (ex Cipresseto), in Via Giuseppe Melacrìno, n° 34.

Il direttore Vittorio Zucconi e Edoardo Buffoni trasmetteranno in diretta radiofonica nazionale insieme al loro pubblico, dalle ore 19 alle 20.

Un’ora di satira, dibattito politico, commenti sui fatti principali dell’attualità, con la partecipazione diretta dei reggini, chiamati ai microfoni di Radio Capital.

Ospite il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà.

Ponete dal vivo le vostre domande a Vittorio Zucconi.

Con il suo socio Edoardo Buffoni saranno contenti di accogliere ogni opinione e confrontarsi con ognuno di voi sugli argomenti che verranno proposti.

L’ingresso è libero, fino ad esaurimento posti, quindi con una raccomandazione: venite in anticipo!

… E dal vivo lo scambio di opinioni sarà ancora più ricco, ti aspettiamo.