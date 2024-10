The legend Vialli, appello di Brunetti ai reggini: ‘Non passiamo per insensibili’

Conferenza stampa di presentazione, questa mattina a palazzo San Giorgio, della partita “The Legend Gianluca Vialli“, in memoria del calciatore scomparso nel mese di gennaio di quest’anno.

L’evento che si terrà domenica 10 settembre, alle ore 21, presso lo Stadio Oreste Granillo, ha dato vita ad un acceso dibattito in città. Dopo lo sfogo dell’organizzatore a margine della presentazione, il sindaco Paolo Brunetti ha rivolto un invito a tutti i reggini:

“Reggio Calabria non può permettersi di passare come una città insensibile rispetto ad eventi che hanno fini nobili come questo. Vi prego di scindere quanto accaduto alla Reggina rispetto a questa manifestazione. Sono due cose completamente diverse. Siamo stati noi a volere fortemente questo evento perché riteniamo che la nostra città possa dare risposte concrete soprattutto quando si tratta di beneficenza”.