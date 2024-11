The Legend Vialli, Pippo Inzaghi: ‘Non sarò presente alla partita’

L'ex tecnico amaranto non sarà presente all'evento di domenica al Granillo

“Ragazzi, amici di Reggio non sarò presente alla partita di domenica 10 settembre al mitico Oreste Granillo. Avremo altre occasioni per stare insieme”.

Così Pippo Inzaghi comunica ai tifosi, attraverso il proprio profilo Instagram, la sua assenza alla partita in memoria di Gianluca Vialli. Manifestazione che ha suscitato non poche polemiche dopo il post di Selvaggia Lucarelli di ieri in cui ha sollevato dubbi circa la trasparenza e la correttezza da parte degli organizzatori dell’evento.

Adesso si rimane in attesa di chiarimenti e precisazioni da parte dell’amministrazione comunale di Reggio Calabria e delle istituzioni che hanno autorizzato l’evento ‘The Legend Vialli‘ allo stadio Granillo, patrocinandone l’iniziativa.

Di ieri la conferenza stampa all’interno di Palazzo San Giorgio, durante la quale il sindaco f.f. Brunetti promuoveva l’iniziativa, invitando i reggini allo stadio.