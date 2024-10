The Legend Vialli, Brunetti: ‘Entro domenica la verità’

Nel corso della conferenza stampa indetta dal sindaco di Reggio Calabria per annunciare il nome della società che guiderà la nuova Reggina nel prossimo campionato di serie D, spazio anche al caso “The Legend Gianluca Vialli“. La partita di beneficenza che dovrebbe, salvo ulteriori disposizioni, essere disputata allo Stadio Oreste Granillo, domenica 10 settembre è finita al centro di una bufera mediatica che, adesso, dovrà essere risolta.

A confermarlo è stato lo stesso primo cittadino, rispondendo alle domande della stampa locale:

Venendo a conoscenza del fine, ovvero quello di aiutare We Aut per il sostegno ai bambini autistici non ci ho pensato un attimo a confermare la disponibilità da parte della nostra città, così come facciamo sempre quando il fine è la solidarietà. Così si è attivato il percorso di patrocinio morale dell’evento e di concessione dello Stadio”.

Le acque sono diventate torbide in seguito ad alcune segnalazioni della giornalista Selvaggia Lucarelli, che hanno messo in dubbio l’operazione della “Nazionale Azzurri” e la destinazione dei fondi raccolti.

“Non possiamo ignorare le indiscrezioni venute fuori in questi giorni – ha spiegato Brunetti – ma che non sappiamo ancora se essere verità oppure pettegolezzi. Oggi non sono riuscito a sentire l’organizzatore, ma c’è comunque chi è in contatto con lui per mio conto e vi garantisco che entro domenica faremo chiarezza su quanto sta avvenendo.

Il Comune – ha aggiunto l’inquilino di Palazzo San Giorgio – ha fatto i controlli che poteva per verificare l’esistenza dell’associazione che si proponeva di organizzare la partita e la presenza di numerosi eventi simili in altre città di Italia. A conferma dell’operato della Nazionale Azzurri vi erano, poi, anche le testimonianze di ospiti di caratura nazionale ed internazionale che si sono detti disponibili a volare a Reggio per l’occasione”.