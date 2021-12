Reggio, Atam rinnova la manifestazione di interesse per 12 tirocinanti

Attraverso i Tirocini di Inclusione Sociale si favorisce il reinserimento nel mondo del lavoro degli ex percettori di mobilità in deroga

Sono 12 i tirocinanti per i quali ATAM ha rinnovato la manifestazione di interesse. I Tirocini di Inclusione Sociale (TIS) rappresentano uno strumento per favorire il reinserimento nel mondo del lavoro degli ex percettori di mobilità in deroga.

La manifestazione di interesse Atam per 12 tirocinanti

I tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento sono finalizzati all’inclusione sociale, rientrano tra le misure di politica attiva del lavoro a sostegno delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità.

Il tirocinio si realizza sulla base di un progetto, che definisce gli obiettivi da conseguire nonché le modalità di attuazione, concordato fra la Regione Calabria, l’ATAM ed il tirocinante.

I tirocinanti, destinati ad aree e mansioni diverse, daranno un prezioso contributo all’azienda in questi 12 mesi, e faranno parte integrante del patrimonio umano dì cui gode l’Azienda. Questa è soltanto una delle misure di inclusione che ATAM persegue per il bene della comunità.