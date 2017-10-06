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‘To live for not to leave’: a Bocale l’evento che coinvolge i giovani di 5 paesi europei

Dal 6 al 14 ottobre a Bocale lo scambio giovanile Erasmus+ di APICE con 26 giovani di cinque paesi europei, tra Bocale e Pentedattilo

06 Ottobre 2017 - 15:24 | di Eva Curatola

Bocale, frazione di Reggio Calabria, sede dello scambio europeo giovanile To Live For not to Leave

Oggi inizia a Bocale “To Live For not to Leave”, European Youth Exchange di APICE – Agenzia di Promozione Integrata per i Cittadini in Europa, finanziato dall’Agenzia Nazionale Giovani – ANG nell’ambito del Programma Erasmus+ e patrocinato dal Comune di Reggio Calabria. Il progetto sarà ospitato presso il Calipso Relax – La Casa di Nonno Ciccillo, dal 06 al 14 Ottobre 2017 coinvolgendo 26 giovani da 5 paesi europei, Romania, Bulgaria, Croazia, Slovacchia e Italia.

Il tema dello Scambio Giovanile è la dinamizzazione di borghi e aree isolate, a rischio spopolamento o abbandonate, attraverso l’azione giovanile.

Il lavoro dei gruppi nazionali

I diversi gruppi nazionali lavoreranno insieme per formulare idee ed iniziative da applicare alle loro aree di riferimento: per il gruppo italiano è stata scelta l’area che va da Bocale a Pentedattilo.

Nei prossimi giorni sono previste attività di conoscenza del contesto e della popolazione, azioni di animazione giovanile, attività contestualizzate a Pentedattilo, incontri con le istituzioni per lo scambio di conoscenze e la restituzione dei risultati di progetto, i volti ad un confronto su come dinamizzare i borghi e le aree in via di spopolamento o abbandonati attraverso l’azione creativa dei giovani.

“Questo è il primo progetto europeo che APICE realizza in Calabria e abbiamo voluto fortemente che fosse un progetto localizzato nelle aree periferiche e rurali e dedicato alla forza innovatrice dei giovani perché vogliamo trasmettere un messaggio positivo anche da questi territori. “To Live for Not To Leave” significa proprio “Rianimare per non Abbandonare”: vogliamo lavorare insieme ai giovani europei per valorizzare le aree rurali e a rischio spopolamento e criminalità per evitare che i giovani debbano abbandonarle in cerca di migliori opportunità.”

Opening Session e Welcome Night

Oggi alle ore 18 è prevista l’Opening Session con la presenza dell’assessore alle Politiche Comunitarie del Comune di Reggio Calabria Giuseppe Marino che darà il benvenuto ai giovani europei e insieme inizieremo i lavori di questo scambio.

Questa sera, dalle 21 in poi, è prevista la “Welcome Night” aperta anche ai giovani della città: è possibile raggiungere il Calypso relax per fare conoscenza con i partecipanti europei e condividere con loro un momento di socializzazione!

Invitiamo tutti i giovani e i cittadini di Reggio Calabria a venire ad incontrare l’Europa a Bocale!

Logo dello scambio giovanile Erasmus+ 'To Live for not to Leave' di APICE, Reggio Calabria, 6-14 ottobre 2017

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