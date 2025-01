Reggio, alla chiesa di San Domenico la Tombolata natalizia tra tradizione e comicità

Tradizione, aggregazione sociale e sorrisi. Gli ingredienti ci saranno tutti venerdì 3 gennaio, alle ore 19:00, nel Salone parrocchiale della Chiesa di San Domenico in via Reggio Campi 77, per celebrare al meglio il magico periodo delle festività natalizie con l’appuntamento della tombolata promossa dal Comitato di Quartiere Reggio Campi-Villini Svizzeri-Trabocchetto.

Appuntamento con la Tombola tra Tradizione e Aggregazione

Tradizione perché la tombolata rappresenta il momento ludico più classico e significativo di questa fase a cavallo tra l’anno che finisce e quello che arriva. L’aggregazione sociale in quanto il gioco stesso è uno degli elementi più semplici e spontanei per favorire la creazione di un’atmosfera piacevole all’insegna di fratellanza e collaborazione.

I sorrisi, infine, perché la serata sarà allietata dalla esilarante comicità del duo “Aldo al Quadrato”, che con i loro incalzanti sketch arricchiranno di simpatia questa festa. L’ingresso è gratuito e tutti i residenti del quartiere sono invitati a partecipare attivamente per rafforzare il senso di appartenenza al proprio territorio.