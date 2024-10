‘Top Day News“, le 24 ore di Reggio in un clic

Ecco un nuovo contenuto di CityNow. Tutte le sere, con la nostra ‘Top Day News“, troverete un comodo riepilogo di tutte le notizie più importanti del giorno.

LA TOP DAY NEWS DI GIOVEDI 6 DICEMBRE

Esce ‘Notti Stellate’, il libro Marcello Fonte: “Poveri e nelle baracche, ma felici”

Autostrada del Mediterraneo, per la sicurezza arriva il sistema di pesatura dinamica

Jovanotti in provincia di Reggio Calabria con il suo tour “Beach Party”

Zagami: ‘I Praticò vogliono cedere e anche subito. Cerco soluzioni anche all’estero’

Peperoncino di Calabria, il Sole 24 ore lo proclama il preferito dai cinesi